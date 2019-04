L'influencer pubblica il video di uno scimpanzè alle prese con Instagram, è polemica

Negli ultimi giorni è diventato virale il filmato, che vi proponiamo come sempre in apertura, di uno scimpanzè che è stato ritratto mentre usa Instagram come un teenager. L'animale infatti è alle prese con l'applicazione di condivisione foto su un iPhone e la usa come se fosse un utente normale.

Il video, come si può vedere, dura poco più di un minuto e mostra l'animale mentre effettua lo scroll nel newsfeed, guarda video, passa da un contenuto all'altro, consulta i profili e mette anche like alle fotografie. Il tutto utilizzando anche le gesture incluse nell'app ufficiale di Instagram.

La pubblicazione è da imputare all'influencer americano Mike Holston, che è uno dei più grandi appassionati di animali esotici. Secondo quanto affermato, lo scimpanzè si chiama Sugriva e si troverebbe allo zoo safari "Myrtle Beach Safari" di Miami.

Come spesso accade in questi casi, soprattutto quando si tratta di animali, le associazioni animaliste sono subito scattate sul piede di guerra, indignate non tanto per la pubblicazione e diffusione del filmato (che conta oltre 60.000 visualizzazioni su YouTube a pochi giorni dalla pubblicazione), ma in quanto perchè ritengono che sia sbagliato insegnare alle scimmie le abitudini degli umani.

Il video però nel frattempo continua a divertire in molti, che nei commenti l'hanno già etichettato come "epico".