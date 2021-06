Quali sono gli influencer più ricchi su Instagram? Cristiano Ronaldo è il numero 1

Instagram è una delle piattaforme più importanti per gli influencer di tutto il mondo, permettendo loro di raggiungere numeri inimmaginabili in tanti altri social network in maniera piuttosto rapida, non solo per quanto riguarda i follower ma anche sul piano monetario. A tal proposito, quali sono gli influencer più ricchi?

A svelarcelo è una nuova analisi condotta dagli esperti di Hopper HQ, sito già noto in rete per i suoi approfondimenti lato social media. Per il quinto anno consecutivo, infatti, essi hanno rilasciato la consueta classifica degli influencer dai maggiori profitti su Instagram. Per completarla si sono serviti sia del numero di follower che dei dati relativi al pagamento delle aziende sponsor e partner per un singolo post pubblicitario.

Nella Top 10, che vedete anche in calce all’articolo, troviamo quindi in vetta l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo: CR7 ha compiuto, oltretutto, un balzo importante dal terzo al primo posto in un anno, grazie alla cifra da capogiro di 1.604.000 Dollari per singolo post. Insomma, si conferma ulteriormente la sua importanza lato pubblicitario, come abbiamo potuto vedere anche dopo la scena a Euro 2020 con la bottiglia di Coca Cola.

La classifica poi prosegue con il celebre attore ed ex-wrestler della WWE Dwayne “The Rock” Johnson, che con oltre 242 milioni di follower guadagna 1.523.000 Dollari a post; al terzo posto, invece, c’è la famosa cantante Ariana Grande con 1.510.000 Dollari per post. Nel resto della Top 10 poi appare anche il “rivale” di CR7, Lionel Messi, che guadagna 1.169.000 Dollari per singolo post, ma a dominare sono celebrità femminili, tra cui Kylie Jenner (1.494.000 Dollari per post), Selena Gomez (1.468.000 Dollari per post) e Kim Kardashian (1.419.000 Dollari per post) su tutte.

E gli italiani? Al 72 posto troviamo Chiara Ferragni con 82.100 Dollari per post, ma subito alle sue spalle c’è la nuova stella del Belpaese Khaby Lame con 81.000 Dollari per post. Che ci sia in vista un sorpasso nei guadagni dopo il precedente sorpasso di follower?