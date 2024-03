Nel corso degli ultimi mesi, quattro allevamenti di bestiame in Texas e Kansas sono risultati positivi all'influenza aviaria, dimostrando per la prima volta nella storia che questa malattia può colpire anche le mucche e le capre utilizzate per la produzione intensiva della carne e del latte.

Secondo le ultime dichiarazioni del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), altri casi sono stati confermati nel New Mexico, diffondendo ulteriormente il sospetto che l'infezione possa diffondersi in tutto il continente nord americano.

Le mucche colpite dal virus dell'influenza aviaria hanno in particolare prodotto un latte molto denso e dal sapore anormale, evento che ha allertato i responsabili sanitari e tutti i produttori degli allevamenti vicini. Questo latte era tra l'altro contaminato dal virus, una caratteristica che ha permesso agli scienziati di capire come il latte possa essere considerato un mezzo di contagio tra le madri e i vitelli.

I funzionari federali hanno ovviamente ribadito che il latte prodotto da questi allevamenti non sarà mai venduto alle aziende che riforniscono i cittadini di latticini, tuttavia l'ampliamento del contagio e la scoperta che il virus dell'influenza aviaria riesce a infettare anche il bestiame è stato un duro colpo per la filiera casearia e per la ricerca, che comincia a domandarsi se presto avverrà una nuova epidemia simile a quella della mucca pazza, avvenuta sul finire degli anni Novanta e i primi del Duemila, ma che ancora oggi ha i suoi strascichi all'interno degli Stati Uniti.

Per limitare la diffusione del contagio, i proprietari delle mucche e delle capre infette hanno cominciato ad abbattere i capi infetti, mentre gli scienziati e i veterinari si sono occupati nell'analizzare i ceppi che sono riusciti ad attaccare le cellule bovine. Finora la situazione sembra essere sotto controllo, mentre il comunicato stampa dell'USDA ha assicurato il pubblico che il processo di pastorizzazione si è già dimostrato utile in passato per sterilizzare il latte dagli agenti patogeni.

In breve, gli scienziati hanno tranquillizzato tutti gli acquirenti che consumano latticini pastorizzati, asserendo che questa tipologia di cibi sono al sicuro e che il governo federale si attiverà presto per limitare l'espansione del contagio.

