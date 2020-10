Influenza e COVID-19? Come si fa a capire le differenze?

È arrivato ormai l'autunno, possiamo quindi dire addio alle belle giornate soleggiate a fronte di giorni di piogge, freddo e umidità. Solitamente con l'inizio di questa stagione, in cui le foglie iniziano a diventare rosse, succede un'altra cosa: si ci inizia ad ammalare più spesso, solitamente con dei semplici e innocui raffreddori.

Quest'anno però, starnutire e tossire a causa di un raffreddore è fonte di molta più preoccupazione rispetto agli anni passati. Il motivo? Ovviamente la sintomatologia uguale a quella della Covid-19. Influenza e la malattia portata dal nuovo coronavirus, infatti, hanno dei sintomi pressoché simili e purtroppo è impossibile dire - senza un test apposito - quale sia l'uno o l'altra.

Ci sono però, delle piccole differenze: le persone con l'influenza in genere si sentono più malate durante la prima settimana di malattia. Con la COVID-19, invece, le persone possono sentirsi peggio durante la seconda o la terza settimana e possono stare malate per un periodo più lungo; c'è anche una maggiore probabilità di una perdita del gusto o dell'olfatto. Non tutti sperimentano questo sintomo, quindi non è un modo affidabile per distinguere i virus. Infine, l'influenza ha un periodo di incubazione più breve - il che significa che dopo il contagio possono essere necessari da uno a quattro giorni per sentirsi male, il coronavirus può richiedere da due a 14 giorni dall'infezione ai sintomi.

Con l'avvicinarsi della stagione influenzale i tamponi saranno ancor più essenziali. È anche possibile essere infettati da entrambi i virus contemporaneamente, così come afferma il dottor Daniel Solomon, esperto di malattie infettive presso il Brigham and Women’s Hospital e la Harvard Medical School di Boston.

"In questo momento non stiamo assistendo alla trasmissione comunitaria dell'influenza, quindi non è ancora raccomandato un test diffuso per l'influenza", dichiara Solomon. La prevenzione dell'influenza inizia con un vaccino antinfluenzale annuale adattato ai ceppi del virus influenzale in circolazione. Per questo motivo - quest'anno più degli altri - è molto importante farsi il vaccino, in modo che gli ospedali non siano sopraffatti da due epidemie contemporaneamente.