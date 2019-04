Quanto influenza veramente le elezioni Facebook? Presto avremo risposta

Le ultime elezioni in tutto il mondo ci hanno dato prova di quanto sia fragile la democrazia, una storia sentita e risentita negli ultimi mesi è quella di come Facebook e Whatsapp abbiano avuto un ruolo chiave nel portare a certi risultati. Ora Facebook condividerà i suoi dati interni con 60 accademici per aiutarli a capire se è vero.

Trai dati in questiono anche quelli classificati come "privacy-protected" e probabilmente è la prima volta che persone esterne all'azienda possono mettere mano su una mole così importante di informazioni. Alcune delle elezioni che saranno prese in considerazione —apprendiamo da The Verge—, sono quelle tedesche del 2017 e quelle cilene dello stesso anno.

Il progetto di ricerca è stato lanciato dalla stessa azienda, che pure ha cercato di garantire estrema imparzialità: i ricercatori sono stati selezionati da un corpo indipendente, e Facebook non avrà alcun ruolo nella coordinazione del team o nella formulazione delle conclusioni.

I ricercatori avranno fin da subito accesso ad alcune informazioni, mentre altre categorie di dati saranno fornite a scaglioni, dopo che l'azienda riuscirà a capire se possono essere condivise senza violare le leggi sulla privacy.

Le fake news non solo su Facebook. Secondo alcuni report Whatsapp avrebbe giocato un ruolo cruciale in alcune elezioni, tra cui quelle in Brasile. Per questo motivo Facebook ha dovuto prendere provvedimenti estremamente drastici.