Quanto influisce la cannabis durante la guida? L'ultimo studio degli esperti

Gli studi sugli effetti positivi della cannabis sulla salute sono continuamente oggetto di studio da parte di ricercatori e medici. A dicembre ha destato la nostra attenzione uno studio sulla cura dell’epilessia infantile con il cannabidiolo; oggi, invece, è una interessante analisi su come la cannabis può influenzare le persone alla guida.

Con il costante aumento dell’utilizzo della cannabis in tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti dove prosegue la campagna di legalizzazione per uso ricreativo o medico, le domande su ciò che il suo consumo implica crescono notevolmente a causa delle preoccupazioni per la salute pubblica. Un chiaro esempio è, appunto, il modo in cui può influenzare le capacità, reali e percepite, di chi guida una macchina.

Nel corso degli ultimi due anni i ricercatori del Center for Medicinal Cannabis Research (CMCR) presso la University of California San Diego School of Medicine hanno lavorato su uno studio pubblicato su JAMA Psychiatry nel mese di gennaio appena conclusosi, proponendo a 191 consumatori regolari di cannabis di assumere diversi livelli di THC o un placebo prima di una serie di test di simulazione di guida della durata di qualche ora.

Ebbene, il gruppo THC ha dimostrato di avere capacità significativamente ridotte alla guida, non riuscendo a rispondere adeguatamente a semplici richieste alla guida; tuttavia, si tratta solamente del 50% circa del gruppo interessato. Il calo è stato registrato, in particolare, dopo mezz’ora o un’ora e mezza dal consumo di cannabis, mentre quattro ore dopo non è stato notato alcun effetto.

Il primo autore Thomas Marcotte, co-direttore del CMCR e professore di psichiatria, ha osservato: "Sebbene le persone del gruppo THC esitassero a guidare a 30 minuti, dopo un’ora circa credevano che gli effetti stessero svanendo ed erano più disposti a guidare. Ciò potrebbe indicare un falso senso di sicurezza e queste prime ore potrebbero costituire un periodo di maggior rischio poiché gli utenti si autovalutano se è sicuro guidare".

Il membro dell'Assemblea statale della California, Tom Lackey, ha concluso: “Questa ricerca rivoluzionaria indica che l'uso di cannabis compromette la capacità di guida, ma i fattori differiscono dall'alcol. Ad esempio, questi dati mostrano che di per sé le leggi sui livelli di THC non sono supportate scientificamente. Sottolinea inoltre la necessità di ulteriori ricerche su questo argomento. I responsabili politici hanno ancora bisogno di una migliore comprensione degli effetti dei diversi modi di consumare prodotti a concentrazione più elevata per seguire un percorso futuro".

