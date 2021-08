L'informazione quantistica potrebbe fornirci una nuova concezione della fisica?

L’informazione quantistica è un insieme di tecniche di calcolo che utilizzano i quanti per processi di memorizzazione ed elaborazione delle informazioni nei computer quantistici. Queste tecniche stanno acquistando un’importanza cruciale come strumento nelle mani della fisica, a causa della loro correlazione con la teoria quantistica dei campi.

Un ambito fisico particolarmente influenzato da queste tecniche è la teoria della correzione degli errori quantistici, che permette di salvaguardare le informazioni in queste macchine ipertecnologiche.

Come affermato da Anatoly Dymarsky, professore presso lo Skoltech Center for Energy Science and Technology "Nel nostro esempio, pezzi del file del computer sarebbero sparsi su diverse aree del disco rigido. I codici di correzione degli errori sono protocolli matematici che consentono di raccogliere questi pezzi insieme per recuperare le informazioni originali”. Ciò sta diventando un prezioso vantaggio nello studio della gravità quantistica.

Analizzando il concetto di gravità quantistica, ovvero l’applicazione dei principi della meccanica di atomi e particelle elementari alle leggi gravitazionali su scala macroscopica, gli scienziati hanno scoperto che questa sembra ben rappresentata dai modelli matematici che sono alla base dello scambio di informazioni tra regioni diverse dello spazio.

Tramite questo studio Dymarsky in collaborazione con Alfred Shapere, ricercatore dell'Università del Kentucky, associando i codici di correzione degli errori quantistici alle teorie del campo conforme bidimensionale, pongono un altro importante tassello nella descrizione dei fenomeni riguardanti le particelle elementari. L’applicazione di queste teorie, avvalendosi delle leggi che governano i fenomeni microscopici per definire quelli macroscopici, potrebbe fornire una maggiore comprensione della gravità quantistica.

In relazione alle nuove prospettive concesse da questo approccio, Dymarsky conclude affermando "Ora abbiamo un nuovo parco giochi per studiare il ruolo dei codici di correzione degli errori quantistici nel contesto della teoria quantistica dei campi. Speriamo che questo sia un primo passo per capire come funziona effettivamente la località delle informazioni e cosa si nasconde dietro tutta questa bellissima matematica".

Lo studio dei fenomeni fisici, grazie all'utilizzo dei computer quantistici, sta facendo passi da gigante negli ultimi anni e potrebbe condurci non solo al disvelamento dei quesiti sulla meccanica quantistica (come i suoi effetti sul corpo umano) ma anche verso un futuro ricco di innovazioni tecnologiche e di nuove teorie, capaci di modificare la concezione che abbiamo dell'universo.