Tutte le informazioni che cerchiamo del Sole, sono nascoste sulla Luna

Pensi che per conoscere la storia del Sole, bisogna osservare oltre miliardi e milioni di anni luce dal nostro pianeta? Ti sbagli: basta non superare la Luna con lo sguardo. L’augurio degli scienziati è che le missioni lunari di Artemis portino ulteriore conoscenza circa la vita della nostra stella natale.

Negli ultimi 4,5 miliardi di anni, il Sole ha condizionato la nascita, la crescita e la decadenza di tutti i corpi del Sistema Solare, con il suo calore, con la luce, con il vento solare e con tantissime particelle ad alta energia. Le caratteristiche morfologiche del nostro pianeta, dalle placche tettoniche ai mari, sono il frutto dell’azione e della distanza da questa stella.

Le informazioni che possiamo conoscere dai “mondi morti” sono di gran lunga superiori a quelle che ci offre la Terra e, putacaso, abbiamo la fortuna di avere uno di questi corpi nelle vicinanze: la Luna. Durante le prime fasi di formazione del nostro satellite, si sono verificate numerose colate laviche ed impatti con asteroidi e comete. I flussi di lava potrebbero aver preservato ampie sezioni della superficie lunare, segnate dall’azione del Sole.

Se avessimo la possibilità di scavare nella regolite più profonda della Luna, potremmo osservare una “vecchia fotografia” del Sole, scattata prima delle colate. A venirci in aiuto, paradossalmente, sono gli impatti da parte di altri corpi con il satellite naturale: questi espongono gli strati più profondi della superficie, permettendoci di accedervi facilmente.

Come possiamo sfruttare queste informazioni? Possiamo analizzare per quanto tempo un campione è stato esposto alle radiazioni, per arrivare ad un tasso di produzione di raggi solari negli ultimi miliardi di anni. Oppure, possiamo studiare la tracce e i segni che hanno lasciato le particelle ad alta energia nella crosta.

Confrontando i diversi campioni, prelevati a diverse profondità, possiamo addirittura comprendere com’è cambiata la luminosità del Sole durante tutto questo tempo.

