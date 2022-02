Quali informazioni contiene la Tessera Sanitaria? Ecco cosa c'è nel microchip

Sul fronte della Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), disponibile ormai da parecchi anni (si fa riferimento al 2011), si può notare la presenza di un microchip in alto a sinistra. Non sono in pochi a chiedersi quali informazioni contiene quest'ultimo: risulta dunque interessante fare chiarezza mediante informazioni ufficiali.

Ebbene, stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale della Regione Veneto, il microchip color oro serve semplicemente per far evolvere la TS in Carta Nazionale dei Servizi. In parole povere, serve principalmente a "certificare il proprio Codice Fiscale e i propri dati primari (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita)".

Per il resto, altre funzioni che vanno oltre a quelle della classica Tessera Sanitaria (TS, sostituita dalla TS-CNS ormai oltre 10 anni fa) sono quelle di "certificare l'iscrizione del cittadino al SSN (Servizio sanitario nazionale, ndr) e permettere l'accesso a tutti i servizi erogati dallo stesso SSN" e di fungere da Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), in modo da "poter essere assistiti, nel corso di un temporaneo soggiorno, in tutti i Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera e nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) Norvegia, Islanda e Lichtenstein".

Insomma, come prevedibile, semplicemente c'è tutto ciò che torna utile per garantire "il riconoscimento sicuro e tutela la privacy del cittadino quando accederà ai servizi messi a disposizione dalle Amministrazioni Pubbliche". Per il resto, ricordiamo che su queste pagine potete trovare anche un approfondimento relativo a come attivare il chip della Tessera Sanitaria.