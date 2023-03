Informazioni personali sul dark web? Google vi avvisa con il 'Report dark web'

Google ha annunciato una serie di novità per i piani Google One, tra cui figura l’estensione della VPN per tutti gli abbonamenti. L’aggiunta più interessante però riguarda l’arrivo del “Report del Dark Web”, uno strumento che mira a monitorare le informazioni personali.

Il gigante del web spiega che il nuovo Report a disposizione degli abbonati Google One aiuterà a scansionare il dark web per cercare le proprie informazioni personali come nome, indirizzo email, numero di telefono e codice fiscale, ed avviserà se sono state trovate. Nel momento in cui si attiva questa funzione, agli utenti sarà chiesto di fornire e selezionare le informazioni che si desidera tenere sotto controllo nel proprio profilo di monitoraggio. Nel caso in cui dovessero verificarsi corrispondenze, Big G invierà una notifica ed indicazioni su come proteggere tali informazioni.

La seconda novità importante, di cui abbiamo parlato poco sopra, riguarda l’estensione dell’accesso VPN per tutti i piani Google One, a partire da quello basic che ha un costo di 1,99 Dollari al mese. La VPN sarà disponibile su Android, iOS, Windows e Mac e si potrà condividere con un massimo di cinque persone se si condivide con loro il piano Google One attraverso le opzioni familiari dell'account.

Si tratta di new entry sicuramente importanti che renderanno i dati personali ed il Google Account ancora più sicuro.