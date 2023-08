Infrangendo la legge di Dollo: l'evoluzione può fare marcia indietro?

In biologia evoluzionistica, la legge di Dollo afferma che una struttura o un organo scomparso durante il processo evolutivo di una specie, non potrà più riapparire. Questa ipotesi, formulata ormai 130 anni fa, sembra però scricchiolare sotto il peso delle nuove evidenze scientifiche.

Sempre più spesso, infatti, gli scienziati scoprono nuovi processi evolutivi che sembrano andare contro la legge di Dollo. Ad esempio, esistono alcune lucertole del genere Liolaemus che in passato avevano sviluppato la capacità di dare alla luce piccoli vivi per mantenere la prole al sicuro dal clima freddo in cui vivono. Tuttavia, migrando in un ambiente più caldo, questi animali hanno ricominciato a deporre uova come i loro predecessori, infrangendo la legge di Dollo.

Anche gli acari della polvere sembrano aver "invertito" il processo evolutivo. Questi minuscoli aracnidi discendono da alcuni organismi che in passato avevano sviluppato uno stile di vita parassitario, perdendo la capacità di vivere in autonomia. Nel corso del tempo, però l’evoluzione ha fatto riapparire questa caratteristica perduta, rendendo gli acari indipendenti e quindi in grado di colonizzare i nostri cuscini e tappeti.

Questi esempi dimostrano che la Legge di Dollo potrebbe essere un'ipotesi un po' semplicistica. Secondo alcuni scienziati, il motivo potrebbe essere che le mutazioni genetiche casuali che guidano l’evoluzione raramente causano la perdita definitiva dell’informazione genetica. Le moderne tecniche di analisi del DNA sembrano dimostrare che spesso i geni vengono solo momentaneamente spenti e possono essere riaccesi per riacquistare caratteri ancestrali.