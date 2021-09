Ing Italia, gli utenti ricevono maxi addebiti per errore: fino a 234 miliardi di Euro!

Primo Settembre da panico per i correntisti di Ing Italia. Come osservato da Repubblica, infatti, nella giornata di ieri sono stati tanti gli utenti che hanno ricevuto erroneamente maxi addebiti sui loro conti correnti, con cifre mai viste.

In alcuni casi sono state addebitate commissioni per 234 miliardi di Euro, che sono state conteggiate anche due volte. Tali addebiti nella maggior parte dei casi hanno seminato il panico dal momento che in molti hanno temuto di aver perso tutto il loro denaro dal momento che è risultato impossibile effettuare nuove operazioni.

Nel momento in cui è risultato evidente l'errore, però, su Twitter si è scatenata l'ironia degli utenti: alcuni hanno affermato che "praticamente ho pagato il recovery plan", altri invece hanno fatto ironicamente osservare che "nel contratto Ingdirect che abbiamo firmato c'era una piccola clausola, che diceva che prima o poi avremmo pagato il debito pubblico".

A stretto giro di orologio è arrivato il comunicato di Ing, che ha confermato l'errore tecnico: "confermiamo che alcuni clienti ieri sera hanno visualizzato sul proprio conto corrente un addebito eccessivo del servizio di sms alert che potrebbe avere causato loro alcuni disagi. Si è trattato di un errore tecnico e non di un attacco da parte di hacker. L’anomalia è stata risolta dai nostri tecnici in breve tempo e in tarda serata la situazione è totalmente rientrata. Tutti i clienti coinvolti stanno ricevendo da Ing una comunicazione con le opportune scuse”.

Insomma, dopo i problemi a Coinbase di qualche giorno fa, anche Ing è stata oggetto di problemi di natura tecnica.