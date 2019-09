Per ingannare il riconoscimento facciale basta rifarsi il naso

Tra il mondo distopico interamente basato sul riconoscimento facciale e la realtà potrebbe esserci un ostacolo non preventivato: la chirurgia plastica. Una donna cinese ha avuto non pochi problemi dopo essersi rifatta il naso, diventando completamente irriconoscibile agli occhi della tecnologia di riconoscimento facciale.

Un grandissimo problema, per lei. Già, perché se il riconoscimento facciale evoca subito l'idea dei controlli e della sorveglianza di massa —e in Cina sicuramente significa anche questo—, è anche vero che nelle grandi metropoli del Paese asiatico si usa pure per altre cose. Come il registrare la propria presenza a lavoro, al posto del normale badge, o, ancora, il riconoscimento facciale in Cina è usato anche per autorizzare i pagamenti.

Brutta storia per Huan Huan (nome di fantasia, ma il caso di cronaca è reale) che dopo essersi rifatta il naso è stata tagliata da tutti questi (e molti) altri servizi, non senza conseguenze. A partire da un forte imbarazzo ogni volta che i diversi sistemi non la riconoscevano.

La ragazza, che ha appena 21 anni, ha raccontato alla televisione Wenzhou City Television di non essere più stata in grado di usare la piattaforma di online shopping che usava normalmente, perché la tecnologia di riconoscimento facciale usata per validare i pagamenti, molto semplicemente, non la sapeva più riconoscere.

Huan Huan non poteva nemmeno più viaggiare sui treni ultra-veloci (anche questi con accesso tramite scan facciale) o fare check-in negli hotel.

Alla fine ha dovuto rifare i documenti, e scansionare di nuovo il suo volto. Succede nel 2019, in Cina, e non in un romanzo fantascientifico.