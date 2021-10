Ingegnere di 82 anni costruisce una macchina che estrae acqua dall'aria

Chi ha detto che la vecchiaia è improduttiva? L'ingegnere spagnolo Enrique Vega è riuscito a creare una macchina che potrebbe essere molto utile nelle regioni più remote della Terra. Il macchinario, infatti, è in grado di estrarre acqua dall'aria.

Il principio dell'invenzione è a grosso modo lo stesso di quello di un condizionatore: viene utilizzata l'elettricità per raffreddare l'aria circostante e il vapore, successivamente, viene condensato e raccolto, creando dell'acqua. C'è un problema da non sottovalutare: la creazione di Vega potrebbe non funzionare a temperature ambientali più elevate di 40 °C.

"L'obiettivo è raggiungere posti come i campi profughi che non hanno acqua potabile", ha affermato Vega a Reuters. Quando l'azienda ha installato una delle sue unità nel deserto del Namib, ha colto di sorpresa la gente del posto, che hanno finalmente avuto accesso all'acqua potabile senza dover camminare per chilometri (mentre negli Emirati Arabi Uniti usano i droni per creare la pioggia).

Vega ha fondato la società Aquaer nel 2004, con l'obiettivo di portare l'acqua potabile in quelle zone in cui non esiste. Adesso lo strumento può funzionare anche con un'umidità dell'aria del 10-15%; un modello piccolo può fornire tra 50-70 litri di acqua al giorno, mentre un'installazione più grande può produrre fino a 5000 litri al giorno.

"La nostra idea non è solo quella di realizzare un dispositivo che sia efficace, ma anche di renderlo utile per le persone che devono camminare per chilometri per andare a prendere l'acqua", ha dichiarato infine l'inventore dell'idea. L'azienda ha anche fondato una ONG, chiamata Water Inception, che cerca di distribuire l'acqua nelle zone più povere del mondo.

Una di queste macchine, in grado di fornire 500 litri di acqua al giorno, è stata installata in un campo profughi a Tripoli in Libano (in Libano recentemente è crollata l'intera rete elettrica).