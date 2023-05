Un ingegnere è decollato per sbaglio su un jet, senza saperlo pilotare

Errare umano, ma ci sono degli errori sicuramente più importanti e impattanti di altri. Pensate, infatti, che Walter "Taffy" Holden nel 1966 decollò per sbaglio su un jet, senza saperlo pilotare, durante un controllo di routine. Walter era un ingegnere che ha vissuto in quel momento uno degli eventi più spaventosi della sua vita.

È vero che Holden aveva una minima esperienza con la guida in volo di velivoli monomotore, ma non aveva sicuramente le abilità e le conoscenze per guidare l'English Electric Lightning F.1, velivolo con motori a postcombustione alimentato e capace di raggiungere incredibili velocità fino a Mach 2 (ovvero 2.470 chilometri all'ora).

Durante quel fatidico giorno, Taffy stava lavorando sul jet, cercando di riparare un problema elettrico che si verificava quando prendeva velocità. Dopo essere salito nella cabina di pilotaggio per premere l'acceleratore e capire se il problema si ripresentasse, i pedali vennero premuti troppo al lungo e provocarono un aumento di potenza che fece decollare l'aereo lungo la pista.

Non bastava smettere di premere sull'acceleratore, poiché il jet in questione aveva un blocco sui pedali dopo l'attivazione dei postbruciatori, e Walter non era stato addestrato su come rilasciarli. Quindi, per evitare un incidente, l'uomo decise di decollare. Non aveva un casco per l'aria, non poteva comunicare con nessuno e persino il sedile iniettabile del jet era bloccato: l'unica soluzione era cercare di atterrare.

Alla fine, dopo alcuni tentativi, l'uomo riuscì a rientrare con la giusta angolazione e ad andare abbastanza lento da atterrare, utilizzando una manovra chiamata "taildragger" in cui ha sbattuto la coda dell'aereo sulla pista (tecnica imparata dagli aerei monoposto) e divenne una vera e propria leggenda dell'aviazione.

Incredibile.