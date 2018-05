Ingegnere modifica un drone per salvare un cucciolo di cane

Un ingegnere di Nuova Delhi, Milind Raj, ha salvato un cucciolo di cane utilizzando un drone modificato e su cui è stato montato un artiglio gigante, come vi mostriamo nel filmato presente in apertura di notizia. La news è finita sulle prime pagine del giornale locale NDTL, che sta dando ampio risalto a quanto fatto da Raj.

Secondo quanto affermato, l'ingegnere era in giro per una passeggiata mattutina quando ha sentito degli strani versi. Solo successivamente si è reso conto che si trattava di un cucciolo di cane bloccato in una fogna tra due strade. Raj, parlando con The Verge ha affermato che gli abitanti locali hanno successivamente affermato di aver sentito quegli strani versi per due giorni, ma mai prima di allora avevano collegato il tutto ad un cane indifeso.

Alcuni hanno tentato di salvarlo, ma era praticamente impossibile scendere nella fogna in quanto era sporca e pericolosa.

Raj, quindi, ha messo al servizio le proprie competenze da ingegnere e si è immediatamente messo al lavoro sulla progettazione di un drone in grado di salvare il cucciolo, un compito che nonostante le proprie competenze si è rivelato tutt'altro che facile. Nel giro di poche ore, però, è riuscito a legare un braccio robotico con un artiglio ad un drone a sei rotori, entrambi costruiti su misura in laboratorio. Il drone, invece era stato progettato dallo stesso già circa due anni fa, il che ha velocizzato in maniera importante il processo.

Una volta completato il tutto, è tornato sul luogo in cui ha sentito i gemiti del cagnolino per afferrarlo dal busto, come vi mostriamo nel video.

Raj successivamente ha anche annunciato di aver deciso di adottare il cucciolo.