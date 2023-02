Ingegnere di Twitter dice a Musk che la sua popolarità sta diminuendo: il CEO lo licenzia

La priorità attuale di Elon Musk è rappresentata dal numero di visualizzazioni dei suoi tweet, ed il CEO di Twitter ha anche impostato il suo account come privato per verificarlo. A quanto pare il tema è al centro di discussioni anche all’interno della piattaforma social.

Secondo un nuovo rapporto, martedì sarebbe andato in scena uno scontro tra Musk ed uno degli ingegneri più importanti della piattaforma. Il CEO a quanto pare chiedeva delucidazioni sul motivo per cui l’engagement dei suoi tweet stia calando. “Questo è ridicolo”, avrebbe detto, secondo fonti a conoscenza diretta dell’incontro. “Ho più di 100 milioni di follower e sto ricevendo solo decine di migliaia di impression” ha continuato il numero uno della piattaforma, a cui ha risposto per le righe uno dei suoi collaboratori che ad un certo punto gli avrebbe fatto notare che i suoi tweet sono pochi visti in quanto la sua popolarità è in calo da quando ha acquistato la piattaforma e non per colpa dell’algoritmo.

Musk evidentemente non l’ha presa bene e l’ha licenziato in tronco. Insoddisfatto del lavoro degli ingegneri finora, Musk avrebbe incaricato alcuni dipendenti di tenere traccia di quante volte ciascuno dei suoi tweet viene consigliato, secondo un’altra fonte.

Insomma, nonostante l’apparente flop di Twitter Blue, le preoccupazioni di Elon Musk sembrano ben altre.