Ingegneri Amazon poco convinti da Astro: 'è terribile, si butterà giù dalle scale'

Sono passate poche ore dall’annuncio di Amazon Astro, il robot della società americana basato su Alexa, ma sul web è già diventato quasi un caso. A scatenarlo un rapporto di Vice che, citando alcune dichiarazioni di persone che hanno lavorato su Astro, l'ha definito "un disastro non pronto per il lancio”.

Secondo quanto riportato dal popolare magazine, infatti, all’interno del team che ha lavorato sul nuovo prodotto di Amazon ci sarebbe pessimismo e poca fiducia. Un’altra persona avrebbe definito Astro “terribile” ed avrebbe bocciato l’idea di Amazon secondo cui potrebbe essere utile per assistere gli anziani o le persone in difficoltà, al punto che quest’ultimo scenario è stato bollato come “un’assurdità”.

Il robot, inoltre, secondo il rapporto non sarebbe in grado di gestire le sporgenze le scale, ed uno degli ingegneri avrebbe persino affermato che “si butterebbe giù se dovesse presentarsi l’opportunità”.

Vice riferisce anche che il robot è fragile ed in alcuni test si sarebbe rotto, il che non rappresenta certo una buona notizia anche alla luce del prezzo elevato e dei diversi scenari che si troverà di fronte.

Amazon, a seguito della pubblicazione dell’articolo di Vice, ha inviato una dichiarazione a The Verge dove ha smentito i documenti in questione, bollandoli come obsoleti. Altri documenti pubblicati da Vice inoltre si soffermano anche sul sistema di riconoscimento delle persone che sarebbe impreciso, mentre la raccolta dei dati da parte di Astro è descritta come “un incubo per la privacy”.

Amazon ha rigettato in toto il rapporto ed ha affermato che “Astro ha superato test molto rigorosi sia sulla qualità che sulla sicurezza, comprese decine di migliaia di ore di test con i partecipanti al programma beta. Durante questo lasso di tempo sono state effettuate prove complete sul sistema di sicurezza avanzato di Astro, che è progettato per evitare oggetti, rilevare scale e arrestare il dispositivo dove e quando necessario”.

Nel corso dell'evento di ieri, Amazon ha anche presentato il nuovo chip AZ2 in grado di riconoscere i volti.