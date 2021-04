Gli ingegneri stanno costruendo un frigorifero a gravità zero per lo spazio

Gli astronauti nello spazio cercano di avere una dieta bilanciata simile a quella che le persone hanno sulla Terra. Tuttavia, per le missioni di lunga durata - come quelle sulla Luna - avranno bisogno un frigorifero, così da mantenere più a lungo le cibarie che decideranno di portarsi.

Ovviamente in condizioni di "gravità zero" non basta un semplice frigo casalingo. Per questo motivo, un team di ingegneri (della Purdue University, dell'Air Squared Inc. e della Whirlpool Corporation) sta lavorando a un dispositivo simile ottimizzato per lo spazio. Finanziato dal programma Small Business Innovation Research (SBIR) della NASA, il progetto ha l'obiettivo di fornire agli astronauti cibo che potrebbe durare dai cinque ai sei anni (solitamente, infatti, il cibo liofilizzato dura tre anni).

"Gli astronauti devono avere cibo di migliore qualità che possono portare con sé. Ed è qui che entra in gioco un frigorifero. Ma è ancora una tecnologia relativamente nuova per lo spazio", ha dichiarato Eckhard Groll, professore e capo della Purdue's School of Mechanical Engineering, in un comunicato stampa dell'università.

In un tipico frigorifero casalingo, la gravità aiuta a mantenere il liquido e il vapore dove dovrebbero essere... nello spazio, però, tutto si complica. Attualmente il team sta sviluppando tre prototipi, che saranno utilizzati successivamente dagli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Se tutto andrà secondo i piani, il frigorifero sarà pronto tra pochi anni.