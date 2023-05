Ingegneri hanno costruito braccia robotiche simili al Doctor Octopus

In quello che sembra l'inizio del secondo film di Spider-Man di Tobey Maguire, una società giapponese di robotica - Jizai - ha creato "Arms", una sorta di zainetto che può dare a chi lo indossa delle braccia robotiche extra. Potrete vedere il video di presentazione qui sopra in tutto il suo splendore.

"Il sistema è stato progettato per consentire l'interazione sociale tra più utenti, come uno scambio di braccia, ed esplorare possibili interazioni tra cyborg digitali in una società cyborg", si legge sul sito Web. Non fatichiamo a immaginare che in futuro queste braccia possano diventare un vero e proprio punto di riferimento per i pazienti con mobilità ridotta (come gli esoscheletri).

Il team di ricercatori, secondo quanto ha affermato, è stato ispirato da un racconto del 1963 scritto dall'autore premio Nobel Yasunari Kawabata, dove una ragazza decide di prestare al suo corteggiatore un braccio per la notte. "Questo romanzo è ovviamente un'opera di finzione, eppure, mezzo secolo dalla sua stesura, le tecnologie emergenti di integrazione uomo-macchina hanno iniziato a permetterci di sperimentare fisicamente il mondo di Kawabata."

Non ci è ancora chiaro l'utilizzo di un robot simile, ma il prototipo presentato dall'azienda sembra essere l'inizio dell'ascesa di dispositivi simili sempre più utili. "Dalle nostre sessioni di gioco di ruolo, abbiamo scoperto che i nostri corpi potevano percepire con precisione l'attaccamento/distacco delle braccia, e in particolare abbiamo sentito un forte impatto durante il distacco o la riduzione del numero di braccia robotiche indossate", affermano infine i ricercatori.

In futuro, insomma, non sarà difficile trovare persone con arti extra robotici.