C'è chi ha pensato di produrre un assurdo letto a prova di terremoto, ecco come funziona

Uno dei problemi principali dei terremoti è che arrecano diversi danni alle persone e a tutti edifici a causa dei crolli. Quando questo succede, è molto importante che i soccorsi giungono velocemente nelle zone maggiormente colpite per limitare il numero di vittime. Ciò non sempre è però possibile.

Gli ingegneri stanno così pensando a delle soluzioni, che oltre ad aiutare gli scienziati a prevedere i terremoti, possano anche migliorare la stabilità dei vari edifici e migliorare gli standard di sicurezza delle persone, soprattutto negli edifici privati, dove vengono di solito trovati la maggioranza delle vittime.

Una delle soluzioni più strambe che siano mai state pensate è quella che è stata proposta alcuni anni fa da alcuni ingegneri cinesi e italiani, che indipendentemente l'uno dall'altro hanno presentato la stessa identica invenzione: un letto-bunker dotato di proprietà alquanto particolari.

Da tempo i video di presentazione di questi letti-bunker attraggono l'interesse dei social, in particolar modo su Instagram, dove sono divenuti dei piccoli meme.

In uno dei tanti video presenti sui social, è possibile vedere una ragazza intenta a dormire tranquillamente nel suo letto, mentre la sua casa viene improvvisamente investita dalla potenza di un terremoto. Seppur in teoria il suo letto dovrebbe sbriciolarsi sotto la caduta delle macerie, queste non sono in grado di farlo perché al momento delle prime scosse di terremoto si attiva uno strano sistema di sicurezza, installato sotto al materasso. Dopo essere scattato, questo sistema chiude il "dormiente" in una sorta di capsula di salvataggio, fatta di materiale resistente.

Qui la ragazza viene improvvisamente protetta dalla caduta di calcinacci e persino dal crollo stesso dell'edificio, visto che la capsula è capace di resistere al peso di svariate tonnellate.

Gli ingegneri hanno anche pensato di rendere disponibile, all'interno della capsula di salvataggio, alcuni beni di prima necessità come acqua e cibo, così che il soggetto non muoia di fame mentre attende i soccorsi.

Secondo il progetto degli ingegneri, questo letto dovrebbe resistere anche ai terremoti più potenti. Il primo letto antisismico è stato prodotto da nel 2011 da Wang Wenzi, designer cinese oggi ultra settantenne. Anche l'Italia ha però prodotto il suo esempio di letto antisismico, grazie al contributo di Eros Prataviera.

