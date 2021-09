La sterilizzazione delle zanzare aiuterà a combattere le malattie?

I ricercatori dell'Università della California a San Diego, attraverso i progressi nell'ingegneria genetica basata sulle CRISPR, hanno creato un nuovo sistema capace di tenere sotto controllo le popolazioni di zanzare responsabili di infettare milioni di persone ogni anno con malattie debilitanti.

La nuova Tecnica dell'Insetto Sterile di precisione, o pgSIT, altera nell'Aedes aegypti (la specie di zanzara responsabile della diffusione di malattie quali la febbre dengue , la chikungunya e lo Zika) sia i geni legati alla fertilità maschile (creando prole sterile), sia quelli femminili impedendone il volo.

Il prof. Omar Akbari, docente di scienze biologiche dell'UC San Diego, ha spiegato: "La pgSIT è un nuovo sistema di controllo genetico scalabile che utilizza un approccio basato sulle CRISPR per progettare zanzare in grado di sopprimere le popolazioni. I maschi infatti non trasmettono malattie, quindi l'idea è che quando rilasci sempre più maschi sterili, puoi sopprimere la popolazione senza fare affidamento su sostanze chimiche dannose e insetticidi".

Il sistema è inoltre autolimitante e non si prevede che persista o si diffonda nell'ambiente, due importanti caratteristiche di sicurezza che dovrebbero rendere questa tecnologia preferibile alle attuali. Secondo il prof. Akbari il sistema pgSIT potrebbe essere implementato distribuendo uova di maschi sterili e femmine incapaci di volare nei luoghi target in cui si verifica la diffusione di patogeni trasmessi dalle zanzare.

Nella ricerca, pubblicata su Nature Communications, gli scienziati hanno osservato: "Supportati da modelli matematici, abbiamo dimostrato empiricamente che i maschi pgSIT rilasciati nell'ambiente possono competere, sopprimere e persino eliminare le popolazioni di zanzare. Questa tecnologia potrebbe essere utilizzata sul campo ed adattata a molti vettori, per controllare le popolazioni selvatiche così da ridurre le malattie in modo sicuro, controllabile e reversibile".