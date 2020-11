Ecco l'ingegnoso metodo con cui un popolo antico sopravviveva alla siccità

Il New Mexico ha ospitato una delle civiltà antiche più avanzate d'America: gli Anasazi, un popolo vissuto tra il VII secolo e la fine del XIV. Questa popolazione, come quella dei Maya, fu sterminata dalla siccità e per sopravvivere utilizzarono un metodo davvero ingegnoso.

Esplorando un tunnel di lava (una grotta creata grazie all'antica attività della lava) nelle zone in cui viveva questo antico popolo, il professor Bogdan Onac dell'Università della Florida meridionale ha trovato quella che pensa sia la spiegazione più probabile della loro sopravvivenza: scioglievano il ghiaccio presente all'interno del tubo di lava, facendolo diventare acqua.

Ancora oggi il tubo è pieno di ghiaccio e si trova a 2.268 metri sul livello del mare. gli Anasazi portavano legna che bruciavano poi all'interno delle caverne e utilizzavano il calore per sciogliere il ghiaccio. Per evitare di morire soffocati dal fumo, lasciavano la grotta dopo aver acceso i fuochi e tornavano successivamente.

In Scientific Reports, lo scienziato rivela che le date trovate nei frammenti di carbone e ceramica nella grotta corrispondono a quelle delle principali siccità derivanti dagli anelli degli alberi. Il tubo di lava (strutture presenti anche su Marte sulla Luna) dove è stata fatta la scoperta, noto come Grotta 29, è solo uno dei 453 luoghi simili conosciuti nell'antica provincia vulcanica.

All'interno della grotta gli esperti hanno scoperto un'inquietante verità: il ghiaccio si sta sciogliendo più velocemente di quanto abbiano mai fatto gli Anasazi con il fuoco, a causa dei cambiamenti climatici. Il ghiaccio rimasto oggi, infatti, è solo una piccola porzione di ciò che una volta riempiva una grande parte della grotta.