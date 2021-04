Ingenuity ha appena effettuato il suo secondo volo su Marte! Video e foto a breve

Il drone-elicottero che attualmente governa incontrastato i cieli marziani torna, dopo brevissimo tempo, a far parlare di sé: Ingenuity ha effettuato proprio in queste ore un secondo volo su Marte, più "elaborato" del precedente. Avremo un resoconto completo dal JPL nel primo pomeriggio.

Dopo aver scritto la storia, Ingenuity non si è di certo adagiato sugli allori, ma anzi si è impegnato fin da subito per tentare un nuovo volo, questa volta più lungo, più complesso e aggiungendo anche un discreto movimento orizzontale, in modo da allontanarsi temporaneamente dalla zona di decollo.

La manovra - stando a quanto riferito dalla NASA - è avvenuta intorno alle ore 11:30 italiane: Ingenuity dovrebbe essersi portato ad una quota di ben 5 metri stavolta, per poi allontanarsi di circa 2 metri in orizzontale. Dopo questi movimenti, il team JPL che monitora il drone ha impostato nella sequenza di comando una serie di piccole "svolte" e di rotazioni sull'asse del velivolo, in modo da puntare a diverse angolazioni la telecamera ad alta definizione (a colori), sperando di raccogliere nuove foto eccezionali di Marte. Infine, il drone dovrebbe essere tornato al suo punto di decollo.

Il tutto - come più volte vi abbiamo riferito - avviene in maniera autonoma: non è possibile pilotare Ingenuity "in diretta" a causa della grande distanza che si interpone tra Marte e la Terra, quindi tutti i comandi sono preventivamente meditati e poi precaricati nel software del drone.

Per ora non ci sono altre comunicazioni dalla NASA, quindi il prossimo appuntamento rimane per oggi pomeriggio intorno alle 15:30 (fuso orario italiano), quando l'agenzia spaziale statunitense riceverà le prime immagini di questa nuova sessione di volo. Probabilmente nel corso delle prossime ore potremo ricevere anche un nuovo video ripreso dal rover Perseverance, come successo in passato.