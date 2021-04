Ingenuity ce l'ha fatta e ha volato su Marte! Stasera live NASA per video e foto in HD

Nella giornata di oggi, lunedì 19 aprile 2021, si è fatta la storia, almeno per quanto riguarda l'esplorazione spaziale: Ingenuity è riuscito ad eseguire il suo volo su Marte, diventando a buon diritto il primo velivolo terrestre che abbia mai solcato i cieli di un mondo alieno.

Inizialmente prevista per i primi giorni di aprile, il test di volo di Ingenuity ha subìto dei leggeri ritardi, a causa di un piccolo errore del software del drone-elicottero Ingenuity, che è stato risolto con una sorta di "patch correttiva".

Quei problemi sono stati risolti velocemente dagli ingegneri NASA e JPL che continuamente tengono d'occhio la salute di Ingenuity e Perseverance, il rover più stupefacente di sempre, ed oggi abbiamo avuto la conferma dall'agenzia spaziale che il volo del drone è stato un successo!

Si tratta del primo, grande passo che ci porterà verso un nuovo modo di capire e "tentare" l'esplorazione spaziale: su quali pianeti ora riproveremo l'impresa? Dove riusciremo a spingerci? Cosa potremo scoprire? Ingenuity è tutto questo, ed è solo al primo giorno di carriera. E se pensiamo che l'uomo ha imparato a "volare" solo 118 anni fa, l'impresa è ancor più stupefacente.

A quanto riferito sul sito ufficiale della missione Mars 2020, l'elicottero a energia solare è entrato in volo alle 09:34 di questa mattina (fuso orario italiano) e si è sollevato all'altitudine prevista di 3 metri, mantenendosi in volo stazionario per 30 secondi. Infine, è tornado lentamente giù, toccando la superficie di Marte dopo aver registrato un totale di 39.1 secondi di volo. Il tutto - vi ricordiamo - che è avvenuto in maniera autonoma, utilizzando solo i sistemi di guida e la navigazione di bordo del drone.

Poiché i dati devono essere inviati e restituiti dal Pianeta Rosso attraversando centinaia di milioni di chilometri, servendosi solo dei satelliti in orbita e del Deep Space Network della NASA, Ingenuity non può essere pilotato dalla Terra, e il suo volo non è possibile osservarlo in "diretta".

La NASA però ci fa sapere che entro stasera ci sarà una nuova diretta, in cui verranno mostrati nuovi dati e probabilmente nuove foto e video del piccolo volo di Ingenuity, mentre si destreggia nella flebile aria marziana. Restiamo tutti sintonizzati!