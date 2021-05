Ingenuity ha compiuto il suo quarto volo, allontanandosi come non mai da Perseverance

Nella serata di ieri è arrivata la conferma da parte della NASA: Ingenuity ha volato ancora una volta, archiviando con successo la sua quarta dimostrazione di volo. Questa volta il drone è andato davvero molto lontano, e ha esplorato a lungo un po' della superficie marziana.

Per questa nuova prova, Ingenuity ha presentato un piccolo problemino e il suo volo è stato posticipato di circa ventiquattro ore. Ora però - come vi avevamo già annunciato - la NASA ci fa sapere che il secondo tentativo per il quarto volo è andato benissimo, e la felicità è alle stelle tra i membri che si occupano della missione del piccolo elicottero.

Ingenuity è decollato alle 16:49 (fuso orario italiano), salendo a un'altitudine di 5 metri, per poi dirigersi verso SUD per oltre cento metri, per un viaggio di andata e ritorno di 266 metri. In totale, il volo è durato ben 117 secondi, stabilendo un nuovo record di durabilità.

Grazie alla doppia fotocamera presente su Ingenuity è stato possibile acquisire moltissime foto del viaggio (circa 60), e sicuramente nei prossimi giorni il JPL e la NASA le metteranno a disposizione sul sito dedicato alla missione Mars 2020.

Come stesso i portavoce del JPL hanno annunciato, catturare immagini del genere rappresenta una sfida tecnica, ed è un modo per Ingenuity di fornire una prospettiva aerea di Marte che l'umanità non ha mai visto prima. Molte di queste foto serviranno per studiare le caratteristiche della superficie del terreno marziano, mentre altre - come quelle in bianco e nero catturate dalla camera di navigazione - verranno usate come una sorta di "formato stereo" di immagini, al fine di ricreare immagini 3D della superficie.

Se la ricostruzione tridimensionale dovesse dimostrarsi affidabile, potrebbe essere un elemento fondamentale per le nuove missione su Marte e per i futuri rover che verranno, in quanto sarà possibile studiare siti di atterraggio in luoghi accidentati, che prima erano da considerare esclusivamente "off-limits".