Ingenuity completa il sesto volo su Marte, ma ha rischiato parecchio: ecco perché

Il drone Ingenuity ha compiuto proprio ieri la sua sesta prova di volo, cercando di compiere nuove manovre e acquisire nuove immagini. All'inizio sembrava andare tutto liscio, ma qualcosa ha fatto sbilanciare pericolosamente l'equilibrio del drone in volo.

Il giorno 27 marzo 2021 era previsto che il drone Ingenuity volasse per la sesta volta sul suolo marziano, al fine di dimostrare principalmente la sua utilità e le sue capacità di "imaging", acquisendo immagini 3D di una regione di interesse scientifico in cui potrebbe dirigersi presto il rover Perseverance.

La NASA ha riferito che il volo ha preso il via correttamente: Ingenuity si è sollevato fino ad una quota di 10 metri, per poi muoversi di 150 metri verso SUDOVEST a una velocità al suolo di circa 4 metri al secondo. Arrivato a questo punto, il drone avrebbe dovuto percorrere altri 15 metri in direzione sud e poi percorrere altre 50 metri verso NORDEST e riatterrare.

Queste ultime manovre però, non sono mai avvenute: la telemetria del drone ha inviato dati preoccupanti, mostrando che Ingenuity ha iniziato ad oscillare pericolosamente mentre era sospeso in aria, inclinandosi anche di 20°-22° rispetto al terreno, come possiamo vedere in questo video. Se si fosse inclinato troppo (come accade anche ai droni terrestri), avrebbe rischiato di capovolgersi e rimanere bloccato per sempre.

Stando a quanto riferito dal team che si occupa della missione, il drone ha riscontrato un problema nel suo sistema di navigazione e di orientamento: Ingenuity usa un insieme di immagini (raccolte dalla cam di navigazione) e di sensori per capire su cosa sta volando e come orientarsi. Grazie alla marcatura temporale di ogni fotogramma, il velivolo sa sempre cosa c'è sotto di sé e come gestire la portanza.

Un lievissimo errore nel software ha causato la perdita di un singolo fotogramma, che però ha generato una cascata di problemi aggiuntivi, in quanto le marcature temporali delle immagini non combaciavano più con i dati in arrivo. È come se il drone si fosse trovato in un uno stato confusionario.

Fortunatamente, gli ingegneri della NASA e del JPL hanno previsto moltissimi sistemi di sicurezza e di ridondanza, in modo da tenere al sicuro Ingenuity anche in situazioni come questa: l'atterraggio di emergenza esclude il flusso di immagini e si basa solo sugli altri sensore del drone. Questo ha permesso alle oscillazioni di cessare immediatamente, riportando al suolo sano e salvo il velivolo con soli 5 metri di scarto dal punto previsto.

Il compito della NASA ora sarà quello di indagare sull'errore tecnico, che non è detto sia risolvibile con una "patch", come già successo in passato.