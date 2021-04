Ingenuity, l'elicottero su Marte, si prepara a compiere il suo quarto volo

C'è grande attenzione verso il Pianeta Rosso ultimamente, poiché sulla sua superficie si sta attualmente conducendo qualcosa che non è mai stato fatto prima d'ora: il primo volo di un drone su un altro pianeta. Stiamo parlando dell'elicottero Ingenuity, che ha già condotto con successo ben tre voli.

Proprio oggi, infatti, il piccolo veicolo spaziale condurrà il suo quarto volo su Marte. Si tratta di un obiettivo ambizioso, poiché il drone effettuerà 133 metri in volo, la distanza più lunga mai fatta prima d'ora. Non solo: l'elicottero scatterà foto in bianco e nero della superficie marziana utilizzando la sua telecamera di navigazione rivolta verso il basso.

Gli ultimi tre voli sono stati un vero e proprio successo: il primo è stato attuato sulla Terra all'interno di un simulatore, il secondo è stato raggiunto quando ha volato per la prima volta su Marte, mentre il terzo è stato condotto durante il fine settimana scorso, quando il piccolo veicolo ha volato ad un'altezza di 5 metri coprendo un totale di 50 metri ad una velocità di 2 metri al secondo.

Nel quarto volo di oggi, Ingenuity scatterà anche diverse foto a colori, così da testare molte parti della sua strumentazione. Questo volo, infatti, non metterà solo alla prova le capacità del veicolo spaziale, ma fornirà anche informazioni critiche per i futuri elicotteri della NASA, dimostrando alle agenzie di tutto il mondo le capacità di uno strumento simile.