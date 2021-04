Ingenuity si è finalmente separato dal rover Perseverance! Ecco quando volerà

Il drone/elicottero Ingenuity è riuscito finalmente a toccare la superficie marziana: il lungo susseguirsi di manovre delicate per estrarre il velivolo dal ventre del rover Perseverance è finalmente concluso, e ora Ingenuity è pronto a spiccare il volo.

Nella notte tra il 3 e il 4 aprile, il team del JPL dedicato alla missione Mars 2020, ha finalmente eseguito l'ultima piccola, grande manovra che ha staccato definitivamente Ingenuity dal rover Perseverance. Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa, il velivolo era già in posizione finale - con tutte e quattro le gambe estese correttamente - quindi c'era solo da liberare Ingenuity e recidere per sempre il cordone ombelicale che lo teneva in simbiosi con Perseverance.

Il piccolo elicottero infatti, prima di staccarsi, è stato caricato completamente di energia attingendo dal sistema elettrico del rover (il quale produce elettricità mediante un RTG, un generatore termoelettrico a radioisotopi) e d'ora in avanti dovrà cavarsela con le sue sole forze, affidando la ricarica della sua batteria ai pannelli solari posti sulla parte superiore del drone.

Oltre a fornirgli la giusta energia per eseguire i voli per cui è stato costruito, la maggior parte dell'energia elettrica viene consumata durante la notte marziana, per evitare che i sistemi congelino a causano delle temperature rigide del Pianeta rosso: su Marte la temperatura media calcolata è di -63 °C, ma di giorno si possono raggiungere anche punte di +20 °C - nel periodo estivo e in fasce equatoriali - mentre di notte si scende facilmente sotto i -80 °C.

Dunque Ingenuity ora è solo e lo vediamo anche dalla foto in calce alla news: Perseverance ha messo una certa distanza tra sé e il suo "figlioccio", e si sta già posizionando ad una distanza di sicurezza in modo tale da lasciare campo aperto al drone per i suoi prossimi test. Il primo volo avverrà dopo l'11 aprile - stando a quanto riferito dalla NASA qualche giorno fa.

Pochi giorni ancora e scopriremo quale destino attende il primo velivolo mai lanciato su un pianeta extraterrestre. Nel frattempo che attendiamo, sapevate che su Perseverance ci sono due messaggi nascosti che ancora nessuno ha scoperto?