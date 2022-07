In Inghilterra c'è così caldo che base aerea viene chiusa perché si scioglie l'asfalto

Le ondate di caldo saranno sempre più comuni sul nostro pianeta col passare degli anni e con l'avanzare del cambiamento climatico. In Inghilterra, ad esempio, recentemente c'è stato così caldo che in una base della Royal Air Force la pista si è letteralmente sciolta.

Così come riportano i media, infatti, gli aerei che si trovavano in questo luogo sono stati dirottati verso la base aerea di Brize Norton vicino a Londra, a causa del caldo che ha raggiunto temperature record. "Durante questo periodo di temperature estreme, la sicurezza del volo rimane la massima priorità della Royal Air Force", affermano le forze armate in una dichiarazione su Twitter.

"Gli aerei stanno utilizzando aeroporti alternativi in ​​linea con un piano stabilito da tempo. Ciò significa che non vi è alcun impatto sulle operazioni." Le temperature si sono aggirate intorno ai 37 °C sul territorio, e si prevede che saliranno ancora più in alto.

Attualmente - così come riportato - le squadre stradali sono in attesa in alcune parti dell'Inghilterra perché le temperature di superficie hanno raggiunto i 50 °C. In questo caso l'asfalto si è letteralmente trasformato in un "pasticcio" molliccio (lo scorso anno in USA e Canada le infrastrutture si stavano sciogliendo a causa del caldo). Non è la prima volta che succede qualcosa del genere in Inghilterra, anche se l'ultimo evento simile risale al 2006.

Il caldo ha invaso molte zone del mondo, compreso il Giappone che sta vivendo la peggiore ondata di calore mai vista.