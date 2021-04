Inghilterra: dopo la sua recentissima scoperta, questa villa romana è stata vandalizzata

Eastfield, Inghilterra. E' la notte del 14 aprile, quando un gruppo di vandali, muniti di metal detector, oltrepassano le barriere intorno al nuovo sito archeologico scoperto nello Yorkshire settentrionale e vandalizzano i monumenti presenti, tra cui i resti di una villa e di un bagno pubblico romani.

Non si è certi su cosa sia stato rubato o meno, ma gli archeologi e le autorità si aspettavano un evento del genere. Dopotutto, la scoperta di questi due edifici risalenti all'occupazione romana in Inghilterra è stata definita da tutti i giornali come "una delle più importanti dell'ultima decade" - rendendo, quindi, l'intera area di ricerca un possibile bersaglio per i profanatori e i vandali notturni.

Come tanti altri ritrovamenti, i resti della casa di villeggiatura e del bagno pubblico sono stati trovati per casualità. Prima dell'intervento di un team di archeologi, il sito era destinato a diventare un'area residenziale. Tuttavia, non è potuto succedere, per via della scoperta di questi due complessi antichi.

Come ha spiegato Keith Emerick, un ispettore dell' "Historic England" (un centro di ricerca sui monumenti antichi sul suolo inglese), la peculiarità del complesso trovato risiede nella sua struttura, che è impossibile, per adesso, comparare con altri monumenti sparsi in Inghilterra.

Come potrete vedere nell'immagine sottostante, la grandezza della villa era di circa due campi da tennis, con varie camere rettangolari e una torre cilindrica posta nell'area settentrionale del sito.

Secondo alcune prime analisi preliminari, alcuni esperti hanno iniziato a sostenere, nelle varie interviste alla BBC e al The Guardian, che sia il bagno sia l'intera villa vennero creati dai più brillanti e celebri architetti ed ingegneri dell'epoca - considerando la loro complessità strutturale.

Questa teoria verrebbe confermata dalla centralità che lo Yorkshire settentrionale aveva durante l'era dell'Impero romano, perché era un centro commerciale molto attivo, dove venivano continuamente scambiati artefatti di qualsiasi genere. Questo permise all'intera regione di essere un luogo glorioso e ricco, pronto ad ospitare le più importanti personalità delle famiglie dell'epoca e le loro maestose abitazioni.

Non si conosce ancora la storia di queste due strutture, tantomeno il loro futuro nel momento in cui Roma ritirò le proprie legioni dal territorio inglese. I ricercatori hanno provato ad ipotizzare che, considerando la presenza di una torre cilindrica molto simile a quelle ecclesiastiche presenti nelle città medievali, l'intera villa sia stata trasformata gradualmente o in un qualche edificio religioso o in un luogo di ritrovo per praticare degli sport.