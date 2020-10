In Inghilterra è stato riscoperto un monastero medievale 'perduto'

Un monastero medievale è stato scoperto dagli archeologi nel centro di Gloucester, una città del Sud Ovest dell'Inghilterra. Sono stati riscoperti i resti di un convento carmelitano del XIII secolo proprio sotto un parcheggio multipiano demolito. Lo scavo è avvenuto a luglio.

Questa è stata una scoperta "molto emozionante", secondo quanto affermato dall'archeologo della città, Andrew Armstrong, che ha riscoperto quello definito un "convento perduto da tempo". "Per circa 300 anni, Whitefriars ha svolto un ruolo attivo a Gloucester e ha prodotto alcuni importanti frati, tra cui Nicholas Cantelow (o Cantilupe) nel XV secolo", afferma Armstrong.

Gli archeologi del consiglio comunale di Gloucester e dell'archeologia di Cotswold, in vista dei lavori di riqualificazione nell'ambito della rigenerazione del quartiere, hanno effettuato lo scavo sul sito di un parcheggio multipiano recentemente demolito in Bruton Way. C'erano almeno quattro grandi edifici nel sito, fatti di pietra o con fondamenta in pietra, con alcune pareti larghe perfino un metro.

Sono stati trovati i resti di pavimenti piastrellati e intonacati e parte di uno scolo medievale. Alcune delle mura più grandi, inoltre, sono allineate da est a ovest, una caratteristica tipica di un edificio ecclesiastico medievale. Il convento, chiamato Whitefriars, fu fondato intorno al 1270 ma fu in gran parte demolito nel XVI secolo e le sue tracce sono sopravvissute solamente sulle mappe storiche.

Dopo anni di ricerche, i resti sono stati finalmente ritrovati. Scoperte del genere vengono fatte a cadenza - quasi - mensile.