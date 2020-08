Inghilterra: scoperta una pianta rara dopo ben 100 anni di assenza

Una pianta rara, non registrata dal 1914, è stata avvistata nuovamente sui Somerset Levels - pianura costiera e zona umida zona di Somerset, in Inghilterra - dai botanici. La zona in questione ospita anche altre sei piante rare grazie alla sua qualità dell'acqua.

Probabilmente il seme è sempre stato lì, ma ora a causa del recente lavoro effettuato dagli esperti, è tornato di nuovo in scena ed è fiorito. Il gruppo in questione lavora in collaborazione con la Natural England e la Botanical Society of Britain and Ireland mappando dove crescono piante rare per conservarle e proteggerle.

Il fossato in cui è nata la pianta, la cui posizione è tenuta segreta, è molto famoso e si chiama "Sweet Track". "Natural England pompa acqua sulla Sweet Track, per preservare la rarissima archeologia del luogo, ma conserva anche una serie di piante molto rare", afferma il presidente del Somerset Rare Plants Group Stephen Parker.

La Sweet Track è un'antica strada rialzata nell'Inghilterra sudoccidentale presso i bassopiani del Somerset Levels, vecchia 6000 anni, è una delle più antiche strade del mondo e una delle più antiche in legno del nord Europa. Le condizioni sono favorevoli anche perché il fosso non è collegato ad altri corsi d'acqua, dove la qualità può essere influenzata dal deflusso di fertilizzanti, altri contaminanti dai campi agricoli e dalle fognature.

Questo luogo, inoltre, ospita anche altre sei piante rare a livello nazionale. Per questo motivo, la zona è ben protetta da tutti gli addetti ai lavori.