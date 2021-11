In Inghilterra scoperte una quantità incredibile di monete d'oro: è un nuovo record

Dei cacciatori di monete, armati con un metal detector a est dell'Inghilterra, hanno portato alla luce la più grande collezione di monete d'oro mai scoperta.

Sono stati portati alla luce 131 pezzi d'oro massiccio raccolti in sei anni all'interno di un campo situato nel Norfolk occidentale. Il tesoro contiene anche altri quattro oggetti d'oro: tre gioielli e un lingotto d'oro. "Questa scoperta di importanza internazionale riflette la ricchezza e le connessioni continentali di cui godeva il primo regno dell'East Anglia", ha dichiarato Tim Pestell, archeologo senior presso il Norwich Castle Museum and Art Gallery.

Gli scopritori di questo tesoro sono due: un cercatore di monete anonimo, che ha portato alla luce la maggior parte delle monete, e David Cockle ufficiale di polizia in servizio nel 2017 che è stato arrestato perché ha cercato di rivendere illegalmente il piccolo tesoro che aveva trovato. Poiché tutti i tesori di questo tipo appartengono allo stato, Cockle potrebbe essere incriminato di aver rubato alla Regina. Anche in Israele è stato trovato un vaso con monete di 24 carati.

Si tratta, comunque, di una scoperta senza precedenti: prima d'ora il più grande tesoro di questo tipo è stato portato alla luce a Sutton Hoo, nella vicina contea di Suffolk, dove vennero trovate "solo" 37 monete d'oro. Se il ritrovamento fosse formalmente dichiarato "Tesoro", la Corona reclamerà la scoperta e verrà esposta nei musei (sapete quando vennero inventate le monete?).

Questo è il più grande tesoro di monete del periodo conosciuto fino ad oggi, ha dichiarato infine Gareth Williams, curatore dell'Early Medieval Coins presso il British Museum.