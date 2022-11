Il Governo Inglese ha aperto un canale Discord, ma è stato sommerso da insulti e troll

Rishi Sunak, il giovane primo ministro inglese, ha deciso di aprire un canale Discord per il suo Governo, ma non è finita bene soprattutto per il Tesoro di Sua Maestà.

Occorre sottolineare che i gestori sono stati abbastanza previdenti ed hanno impostato i tre server Discord su “sola lettura”, per consentire ai cittadini di leggere esclusivamente le comunicazioni arrivate dal Ministero. A ciò si aggiungono anche altri limitazioni relative all’uso delle emoticon: sono permesse solo quelle ufficiali della piattaforma e non quelle di terze parti.

Tali limitazioni però non hanno frenato i Sudditi che hanno trovato dei modi davvero incredibili per insultare e trollare il Governo. Coloro che hanno seguito le vicende politiche arrivate da Oltremanica infatti sapranno che a stretto giro si sono succeduti due Governi a causa della crisi interna che sta toccando il partito di maggioranza.

Come riportato da PCGamer, che ha ripreso alcuni tweet pubblicati da vari cittadini, gli iscritti al canale Discord utilizzando le emoticon di default hanno iniziato a comporre insulti tramite le faccine con le lettere. In un caso è stata addirittura composta la frase “Fuck the Royals”, un chiaro insulto alla Corona ed alla Famiglia Reale. Altri invece hanno modificato i loro nomi utenti per trollare il Governo: sono comparsi utenti noti come “Lancia le uova a Re Carlo”, cosa per altro già avvenuta in uno degli ultimi incontri pubblici del nuovo Sovrano.

I gestori hanno subito preso delle contromisure ed hanno tentato di arginare il fenomeno, ma dopo pochi minuti la situazione è tornata punto e accapo.

(Immagine a cura di PCGamer)