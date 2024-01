L'inglese non è in realtà la lingua ufficiale degli Stati Uniti d'America

In tutto il mondo, circa 180 paesi riconoscono di avere ufficialmente una lingua, mentre più di 100 nazioni ne hanno almeno due... Gli Stati Uniti d’America non rientrano in nessuno dei due gruppi: non hanno mai riconosciuto nessuna lingua!

Mentre la Bolivia conta 37 lingue ufficiali, gli USA non hanno mai colmato la lacuna presente nella loro Costituzione circa la lingua ufficiale degli stati federali. Oltre ad essere uno strumento di promozione dell’identità culturale e dell’unità nazionale, questa risulta utile nel definire in maniera chiara i testi legislativi.

Tuttavia, gli Stati Uniti che si concretizzarono nel XVIII secolo, sui territori del Nuovo Mondo, non avevano alcuna intenzione di scegliere una lingua anziché un’altra, in quanto gli ideali della rivoluzione americana erano volti all’uguaglianza e alla libertà individuale. Durante il 1700 infatti, oltre al più diffuso inglese, vi erano tantissime altre lingue in America centrale: fiammingo, francese, polacco, italiano, spagnolo, danese, svedese e altre ancora.

Gli Stati Uniti nascono come nazione multiculturale di migranti, non come colonie inglesi che decidono di emanciparsi dalla Corona, per questo – concettualmente – non c’è alcuna ragione di preferire l’inglese alle altre lingue del resto della popolazione.

Vi basti pensare che, nel 1780, John Adams propose al Congresso di ufficializzare l’inglese come lingua di stato, ma fu ritenuto “antidemocratico e una minaccia alla libertà individuale”. Inoltre, secondo una storia molto popolare, ormai smentita, la lingua del paese doveva essere il tedesco ma, a causa dell’opposizione del premier Frederick Muhlenberg, l’idea è stata bocciata.

E tu? Lo sapevi che la lingua ufficiale degli USA non è l’inglese?