Gli inglesi sono più intelligenti degli americani? Un bizzarro studio lo conferma

Gli inglesi sono più intelligenti e più informati degli americani? Secondo un nuovo studio, molti americani sembrano pensarla così e potrebbe dipendere da una semplice differenza nel modo in cui viene utilizzata una parola comune.

Dopo aver visto come gli inglesi festeggiano il martedì grasso, un team di ricercatori della Rutgers University nel New Jersey, ha esaminato il modo in cui gli anglofoni americani e britannici usano il termine "right", che significa "giusto", come particella di risposta all’interno di una conversazione. Hanno scoperto che gli americani tendono a usarlo per dimostrare che conoscono già un argomento o una situazione e che ne sono dunque informati. Tuttavia, i britannici usano la stessa parola per indicare che le informazioni che stanno ricevendo sono interessanti e rilevanti per la discussione.

Questo termine appartiene a una classe specifica di dispositivi linguistici che a volte sono chiamati "gettoni di risposta" o "particelle di risposta". Nonostante il suo uso comune e praticamente quotidiano come particella, c'è stata fino ad oggi sorprendentemente poca ricerca scientifica in merito.

Il team di Rutgers è stato ispirato nello studio, nel momento in cui ha sentito uno "sconcertante malinteso" tra un americano e un britannico durante una conversione. Mentre il soggetto americano stava spiegando una situazione che ha sollecitato l’utilizzo del termine da parte dell'ascoltatore, tale risposta ha confuso l'americano che ha chiesto se questa informazione fosse già nota, ed ovviamente l'ascoltatore britannico ha risposto con un ancor più confuso "no?".

Nonostante possa apparire come una barzelletta, è utile sottolineare come per un americano il modo in cui i britannici usano "giusto" li fa sembrare come se sapessero già cosa viene detto, facendoli apparire più informati di quanto non siano necessariamente. Inoltre, l'accento britannico porta con sé uno stereotipo di sofisticazione che, secondo molti americani, fa sembrare chi parla più intelligente.

Per studiare questo bizzarro fenomeno, il team ha utilizzato l'analisi della conversazione. Si tratta di un metodo che studia le interazioni sociali e il dialogo nella conversazione, per esaminare l'uso del "right" nelle interazioni americane e britanniche. Hanno attinto a una raccolta di circa 125 segmenti trascritti di conversazioni quotidiane e discussioni di lavoro in un arco storico che va dagli anni '70 ad oggi.

La ricerca "Fa luce su come minuscole differenze linguistiche, che potremmo anche non riconoscere, influenzano le nostre interazioni con gli altri e colorano le nostre percezioni della loro esperienza e conoscenza", ha dichiarato Galina Bolden, professoressa di comunicazione alla Rutgers.

La ricerca ha anche importanti implicazioni metodologiche per l'utilizzo dell'Analisi Conversazionale nelle comunicazioni transculturali e interculturali. Potrebbe essere un modo utile per sondare diverse varietà di una stessa lingua, per le quali non basta un traduttore da inglese a italiano. Tale analisi potrebbe infatti consentire ai ricercatori di esplorare se le differenze tra le due varietà linguistiche siano principalmente grammaticali o culturali.