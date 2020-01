Alcuni ingredienti estremamente rari della vita potrebbero essere nati nello spazio

Il fosforo, un elemento chiave per formare il DNA e alimentare la vita sulla Terra, potrebbe essere arrivato per la prima volta sul pianeta tramite stelle appena nate. Poiché l'elemento è estremamente raro nell'Universo, la sua presenza sulla Terra è stato un mistero a lungo discusso tra gli scienziati.. che potrebbero avere una risposta.

Gli scienziati dell'European Southern Observatory (ESO) ora suggeriscono che il fosforo potrebbe essere arrivato sulla Terra per la prima volta dalla molecola di monossido di fosforo (fosforo legato con una molecola di ossigeno). La loro ricerca, pubblicata sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, rivela che il monossido di fosforo si forma durante la nascita di nuove stelle.

Hanno anche trovato la molecola in una cometa che circonda Giove: 67P/Churyumov-Gerasimenko, o "67P". "Il fosforo è essenziale per la vita come la conosciamo", afferma Kathrin Altwegg, autrice del nuovo studio, in un comunicato stampa. "Poiché le comete molto probabilmente hanno fornito grandi quantità di composti organici sulla Terra, il monossido di fosforo trovato nella cometa 67P può rafforzare questo legame."

Il fosforo è raro nell'Universo ma essenziale per la vita. Agisce come colla che tiene insieme le catene di nucleotidi che compongono il DNA. Il fosforo aiuta anche a costruire le pareti cellulari e immagazzinare l'energia delle cellule. Nel loro studio, inoltre, utilizzando l'Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) in Cile, gli scienziati dietro il nuovo studio hanno esaminato una regione di formazione stellare chiamata AFGL 5142, trovando molecole che trasportano fosforo attorno alle nuove stelle.

Gli astronomi pensano che le comete possano aver consegnato altri componenti chimici della vita, come gli amminoacidi e persino l'acqua, anche all'inizio della vita della Terra.