Ecco gli ingredienti del vaccino Pfizer e di quello di Moderna

Pfizer, l'azienda farmaceutica statunitense che sta distribuendo il vaccino per la Covid-19 in tutto il mondo, ha reso pubblico l'elenco di ingredienti che sono effettivamente all'interno del suo vaccino. Di seguito potrete trovare tutti gli ingredienti.

Lipidi: ALC- 3015 - (4-idrossibutil) azanediyl)bis (esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato); ALC-0159 - 2-[(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecillacetamide; DSPC - 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina); colesterolo;

Cloruro di potassio;

Fosfato di potassio monobasico;

Cloruro di sodio;

Sodio fosfato bibasico diidrato;

Saccarosio.

Ricordiamo che si tratta di un vaccino a mRNA, ovvero dopo aver iniettato il vaccino, le cellule ricevono l'mRNA e lo utilizzano per ricavare proteine virali. Si utilizza, infatti, il codice genetico del virus (e non "pezzi" di virus come negli altri vaccini) per indurre il nostro corpo a produrre antigeni. Quest'ultimi ci aiuteranno, in poche parole, ad attaccare il virus.

Ecco, inoltre, gli ingredienti che si trovano all'interno del vaccino Moderna:

Lipidi: SM (sfingomielina) -102; Polietilenglicole [PEG] 2000 dimiristoil glicerolo [DMG]; 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina [DSPC]; colesterolo;

Trometamina;

Trometamina cloridrato;

Acido acetico;

Acetato di sodio;

Saccarosio.

Così come ha spiegato anche Hilary Brueck di Insider, l'mRNA agisce come "un sacco da boxe genetico affinché il corpo impari a combattere contro le proteine ​​che aiutano la Covid-19 a invadere le nostre cellule". Queste miscele di zucchero, sale e grassi attutiscono il "sacco da boxe" e rendono possibile l'erogazione del vaccino tramite iniezione intramuscolare.