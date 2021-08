In quale ingresso si inserisce il cavo DVI del monitor?

Mentre iniziamo a comprendere la reale importanza del nuovo standard HDMI 2.1, torniamo indietro di qualche anno per cercare di comprendere al meglio le caratteristiche di uno dei cavi più utilizzati in assoluto.

Parliamo dunque del famigerato cavo DVI, o Digital Video Interface, nato nel 1999 e ancora in uso sia in ambito professionale che in ambiente domestico.

Si tratta di uno standard che si è evoluto negli anni, in grado di convogliare sia segnali digitali che analogici, con una risoluzione massima di 2560 x 1600 pixel a 60Hz.

Tantissimi produttori, inclusa la stessa NVIDIA, in passato offrivano come output video anche questo formato, insieme all'apprezzatissima interfaccia VGA.

Fra le varie versione dei cavi DVI si sono create anche alcune differenze. Ad esempio, i cosiddetti cavi DVI-D sono in grado di trasportare solo segnale digitale, laddove invece i cavi DVI-I sono validi per entrambi i formati.

Il cavo DVI consente dunque il collegamento fra un pannello LCD compatibile e un computer che preveda questo come formato d'uscita.

Esistono anche delle limitazioni nell'utilizzo però. Ad esempio, un cavo DVI è in grado di trasportare segnale fino a 15 metri di lunghezza. Oltre questo valore non è garantito il perfetto funzionamento di tale tecnologia, a meno che non si vada a interporre un'apparecchiatura di amplificazione.