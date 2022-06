Iniettare ossigeno nel sangue, senza danni da ventilatore medico, sta per diventare realtà

Ci sono molte malattie e lesioni con cui il nostro corpo lotta per ottenere la quantità di ossigeno nei polmoni necessaria per la sopravvivenza. Nei casi più gravi, ai pazienti viene applicato un ventilatore, ma queste macchine sono spesso inefficaci e possono causare problemi, comprese infezioni e lesioni ai polmoni.

Gli scienziati potrebbero ora aver trovato una svolta, che potrebbe avere un impatto significativo sull'uso dei ventilatori.

Oltre alla tradizionale ventilazione meccanica, esiste un'altra tecnica chiamata ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO), in cui il sangue viene trasportato all'esterno del corpo in modo da poter aggiungere ossigeno e rimuovere l'anidride carbonica.

Grazie a una nuova scoperta, l'ossigeno può ora essere aggiunto direttamente e il sangue del paziente può rimanere dov'è. Con una condizione come l'ipossiemia refrattaria, che può essere causata dall'uso di un ventilatore, avere questo approccio disponibile potrebbe salvare vite umane.

"Se ha successo, la tecnologia descritta può aiutare a evitare o ridurre l'incidenza di lesioni polmonari legate al ventilatore da ipossiemia refrattaria", scrivono i ricercatori nel loro nuovo articolo.

La nuova tecnica funziona incanalando un liquido carico di ossigeno attraverso una serie di ugelli che diventano sempre più piccoli. Al termine del processo, le bolle sono più piccole dei globuli rossi e ciò significa che possono essere iniettate direttamente nel flusso sanguigno senza bloccare i vasi sanguigni.

Una membrana lipidica viene utilizzata per rivestire le bolle prima che vengano aggiunte al sangue, il che previene la tossicità e impedisce alle bolle di aggregarsi. Dopo che la soluzione è stata iniettata, la membrana si dissolve e l'ossigeno viene rilasciato.

Negli esperimenti sul sangue umano donato, i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue potrebbero essere aumentati dal 15% a oltre il 95% in pochi minuti. Nei ratti vivi, è stato dimostrato che il processo aumenta la saturazione dal 20% al 50%.

"È importante sottolineare che questi dispositivi ci consentono di controllare il dosaggio dell'ossigeno erogato e il volume del fluido somministrato, entrambi parametri critici nella gestione dei pazienti critici", scrivono i ricercatori.

Portare ossigeno nel corpo in questo modo è un atto di equilibrio difficile, perché possono verificarsi rapidamente complicazioni se viene aggiunto troppo o troppo poco, o se viene aggiunto nel modo sbagliato. I ricercatori ora vogliono testare la loro tecnologia su animali più grandi prima di passare alla sperimentazione umana.

Sebbene non sia in grado di sostituire completamente i ventilatori o il supporto vitale ECMO nella sua forma attuale, si spera che il nuovo dispositivo possa essere in grado di preparare meglio il corpo per essere messo su queste macchine o mantenere i polmoni in funzione fino a quando non sarà disponibile un ventilatore.

"Vale la pena ricordare che il nostro dispositivo potrebbe essere potenzialmente integrato nei ventilatori esistenti, consentendo una perfetta integrazione nei flussi di lavoro clinici esistenti", scrivono i ricercatori.

Rimanendo in tema di tecnlogie mediche, sapevate che l'IA di Google è capace di prevedere il cancro ai polmoni?

[Tumeggy/Getty Images]