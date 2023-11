Inizia il Black Friday di Mediaworld: sconto imperdibili fino al 12 Novembre

Dopo aver parlato del nuovo volantino di Novembre targato Unieuro, ci spostiamo da Mediaworld che - analogamente a quanto fatto da altre catene di distribuzione - lancia oggi la nuova iniziativa promozionale che fino al 12 Novembre 2023 propone tanti sconti in vista del Black Friday.

Nel comparto della telefonia, segnaliamo l**’iPhone 15 da 128 gigabyte** a 929 Euro, in calo di 50 euro rispetto ai 979 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 gigabyte a 999 Euro, mentre lo iPhone 13 da 128 gigabyte passa a 679 Euro, in calo dai 729 Euro di listino.

Nella sezione computer e smart home, invece, è interessante la riduzione applicata sull’HP 151S-FQ da 15,6 pollici, che passa a 599 Euro, mentre l’iPad da 10,2 pollici di nona generazione può essere acquistato a 299 Euro ed il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ad 849 Euro.

Tra i televisori, il Samsung QE55Q60CAUXZT da 55 pollici QLED è disponibile a 599 Euro, mentre il Panasonic TX-55MZ800E da 55 pollici OLED può essere acquistato a 999 Euro, dai 1239,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni su vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.