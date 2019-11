Inizia il Black Friday di Unieuro con il No IVA su tutti i prodotti

Parte ufficialmente domani da Unieuro la stagione del Black Friday 2019. La catena di distribuzione ha annunciato che a partire dalle 8:30 di Lunedì 11 Novembre per tutta la giornata sarà possibile godere del No IVA su tutti i prodotti a fronte di una spesa minima di 299 Euro.

Tramite un annuncio pubblicato su Facebook, i gestori social fanno riferimento ad uno sconto del 22% applicato direttamente nel carrello, ma si parla anche di esclusioni che però almeno nel momento in cui stiamo scrivendo non sono note.

Unieuro ha quindi dato ufficialmente il via alla tanto attesa marcia di avvicinamento al Black Friday, attraverso la promozione più iconica, che negli ultimi anni ha consentito agli utenti di godere di super sconti ed offerte anche sui prodotti più costosi.

Come sempre, vi invitiamo a restare su queste pagine per seguire insieme a noi questa giornata di No IVA di Unieuro.

La giornata di domani sarà molto importante e la seguiremo con interesse: anche eBay quest’oggi ha annunciato che l’11/11 terrà una Flash Promo su quattro prodotti, su cui ha promesso “sconti imperdibili”, il tutto mentre su Amazon continuano le promozioni dei “Tesori Nascosti” che hanno già regalato qualche soddisfazione.

Fateci sapere tramite i commenti cosa vi aspettate!