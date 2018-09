Inizia la caccia ad un nuovo tipo ti particelle. Al CERN stanno cercando i leptoquark

Continua la caccia alle particelle elementari presso il CERN di Ginevra, che dispone di un gigantesco acceleratore di particelle chiamato LHC nel sottosuolo, in un tunnel circolare lungo 27 km. Stavolta i ricercatori voglio cercare particelle che si formerebbero ad alte energie note come leptoquark, cercando la conferma di una teoria unificatrice.

Secondo il modello standard delle particelle, i blocchi più elementari della materia si suddividono in 2 famiglie: leptoni e quark. Dei leptoni fanno parte i famosi elettroni, che "orbitano" attorno al nucleo degli atomi, e i neutrini, dei quali si è parlato a lungo recentemente per via della loro importanza nelle rilevazioni astrofisiche. I quark sono invece le particelle che possono costituire neutroni e protoni, che costituiscono invece il nucleo degli atomi.

Nel modello standard della fisica queste due famiglie, leptoni e quark, sono distinte. L'immagine in calce alla news mostra quali particelle fanno parte di ognuno dei gruppi. Tuttavia esistono teorie che cercano di andare al di là del modello standard, come quella che stanno cercando di provare al CERN: teorie unificatrici che descriverebbero particelle chiamate leptoquark, costituite dall'unione di leptoni e quark ad alte energie.

Teorie unificatrici sono già esistite in passato in fisica: inizialmente la forza elettrica e la forza magnetica erano distinte, ma grazie alle equazioni di Maxwell sono state unificate nel 19-esimo secolo nella forza elettromagnetica. Adesso, tramite l'acceleratore LHC, gli scienziati vogliono unificare la forza elettromagnetica, la forza nucleare forte e la forza nucleare debole, identificando il teorizzato leptoquark.

Se si identificasse il leptoquark si potrebbero spiegare alcune anomalie sorte negli esperimenti dell'acceleratore LHC.

Se volete saperne di più su quello che avviene al CERN di Ginevra, vi rimandiamo al nostro speciale sull'LHC. Recentemente è stato confermato il decadimento del bosone di Higgs in quark b (bottom o beauty), gli scienziati hanno annunciato la caccia al fotone oscuro e l'acceleratore LHC si è fermato per 5 giorni in vista di un upgrade importante.