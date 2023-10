Dove inizia la coscienza? Cos'è? I tentativi di spiegarla finiscono sempre in 'risse'

La scienza della coscienza è un campo affascinante ma complesso, spesso al centro di dibattiti accesi tra gli esperti. Recentemente, durante il 26° incontro annuale dell'Association for the Scientific Study of Consciousness a New York, sono stati presentati i risultati di un confronto sperimentale tra due teorie rivali.

La prima è la "teoria dell'informazione integrata" e la seconda è la "teoria dello spazio di lavoro globale". Sebbene i risultati non abbiano fornito una risposta definitiva, hanno suscitato grande interesse nella comunità scientifica e nei media. Tuttavia, la vera sorpresa è arrivata a settembre, quando un gruppo di 124 scienziati e filosofi, molti dei quali figure di spicco nel campo della coscienza, ha pubblicato una lettera aperta in cui definiva la prima come "pseudoscienza".

Questa mossa ha scatenato un vero e proprio tumulto nel mondo accademico. La teoria dell'informazione integrata, proposta per la prima volta nel 2004 dal neuroscienziato italiano Giulio Tononi, sostiene che la coscienza sia direttamente legata alla quantità di "informazione integrata" contenuta in un sistema. Una delle critiche più forti è che - secondo quanto affermato - anche sistemi molto semplici, come una griglia inattiva di circuiti informatici, possano possedere una certa forma di coscienza.

La lettera aperta ha sollevato tre principali critiche alla teoria. Primo, ha messo in dubbio la sua posizione come "teoria leader della coscienza". Secondo, ha espresso preoccupazione per le sue implicazioni etiche e legali, in particolare in relazione alla coscienza fetale e alla ricerca su cellule staminali, animali e organoidi. Terzo, e forse il più controverso, ha definito la teoria come "pseudoscienza".

La scienza della coscienza è un campo in continua evoluzione, e ogni teoria, indipendentemente dalle critiche, contribuisce alla nostra comprensione complessiva del mistero. La discussione e il dibattito sono fondamentali per la progressione della scienza, e solo il tempo dirà quale teoria emergerà come la più accurata nella descrizione della natura enigmatica della coscienza umana.