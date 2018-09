Inizia l'era di Apple Watch Series 4: debutta in Italia la versione LTE, ma niente ECG

Non solo i nuovi iPhone XS ed iPhone XS Plus, Apple lancia oggi il Italia anche la quarta generazione degli Apple Watch, divenuti rapidamente tra i dispositivi più apprezzati presentati dalla Mela durante il keynote di mercoledì scorso.

Dopo una settimana di pre-ordini, sono disponibili anche in Italia le nuove varianti dell'orologio. Per il nostro paese c'è la novità del modello LTE, che come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni è disponibile solo nel listino Vodafone, che ha ottenuto il diritto di vendita esclusiva ed ha lanciato la promozione OneNumber che a cinque Euro al mese consente di condividere il proprio numero di telefono con l'orologio.

A conferma dell'ottimo riscontro ottenuto da Apple Watch Series 4, è arrivato un rapporto secondo cui i preordini per l'orologio sarebbero stati superiori alle aspettative.

Ricordiamo che in Italia, contrariamente a quanto accade negli Stati Uniti, non sarà disponibile al lancio la funzionalità software più importante introdotta nell'orologio, ovvero quella che consente di effettuare l'elettrocardiogramma attraverso gli elettrodi ed il nuovo sensore inserito sulla corona.

Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che grazie a questa funzione l'orologio diventa a tutti gli effetti un dispositivo medico, e per questo motivo necessita dell'approvazione da parte delle autorità competenti in materia. Apple, una volta ottenuto l'ok, potrà abilitarla tramite un aggiornamento software.

L'orologio da oggi può essere acquistato negli Apple Store e nelle catene di distribuzione.