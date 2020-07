Si inizia a parlare del Galaxy S21: Samsung al lavoro su tre modelli 5G, ma niente 512GB?

Un nuovo rapporto pubblicato dal blog SamMobile, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Samsung, ha svelato che la società coreana sarebbe al lavoro su tre modelli di Galaxy S21, proprio come avvenuto negli ultimi anni con le passate lineup.

A quanto pare, le tre varianti saranno tutte 5G, ed utilizzeranno i numeri di modello SM-G991, SM-G996 ed SM-G998, rispettivamente Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Non è escluso il lancio di qualche variante LTE, ma al momento è ancora prematuro ottenere conferme di rito.

Le informazioni non sono però finite qui: i tre modelli di Galaxy S21 infatti dovrebbero sfoggiare 128 e 256 gigabyte di spazio di archiviazione. Samsung già in passato ha eliminato le varianti da 1 terabyte, con il Galaxy S10+, ed anche nel 2021 dovrebbe riprendere la strategia dello scorso anno. Secondo SamMobile, però, non è esclusa l'eliminazione dell'opzione da 512 gigabyte per ragioni prettamente economiche. Il sito infatti afferma che nel mondo post-Covid le persone saranno meno disposte a spendere soldi per uno smartphone, ecco perchè è altamente probabile che ciò impatterà anche sull'S21.

Come sempre, vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni. Il Galaxy S21 dovrebbe vedere la luce ad inizio anno. L'Unpacked di Agosto invece probabilmente sarà teatro di presentazione del Note 20.