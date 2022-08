Si inizia già a parlare di Pixel 7a: prime informazioni dagli impiegati di Google

Ormai da qualche tempo sappiamo che Google Pixel 7 uscirà ad ottobre, insieme a Google Pixel 7 Pro e (forse) a Google Pixel 7 Ultra. Tuttavia, la lineup di nuova generazione degli smartphone di Big G non potrebbe essere completa senza la proposta midrange di Google Pixel 7a, in arrivo nel 2023.

Con l'uscita di Google Pixel 6a appena alle spalle, nessuno si aspetterebbe di sentire già parlare di Google Pixel 7a, in uscita nel 2023 inoltrato. Tuttavia, pare che i colleghi di 9to5Google abbiano scoperto, da fonti interne alla stessa Google, che Pixel 7a sarebbe già in lavorazione e vanterebbe una nuova feature in comune con Pixel 7 e 7 Pro.

Stiamo parlando dell'audio Bluetooth LE, che migliorerà la qualità dell'audio e l'efficienza energetica delle connessioni Bluetooth, permettendo anche il broadcasting dell'audio via Bluetooth a più dispositivi diversi tra loro. Anche Android 13 supporta l'audio Bluetooth LE, il che spiega perché la feature debutterà con Pixel 7 e 7 Pro.

A supportare le dichiarazioni di 9to5Google sono alcuni post degli impiegati del colosso di Mountain View sulla piattaforma Gerrit, che spiegato che i device p22 e p23a supporteranno la nuova feature. Come spiegano piuttosto chiaramente i nomi dei due device riportati dagli sviluppatori, la sigla "p22" sta per "Pixel 2022", ovvero Pixel 7 e 7 Pro, mentre la sigla "p23a" sta per "Pixel 2023 a", ossia Pixel 7a.

In altre parole, i report delle ultime ore sembrano confermare non solo la presenza dell'audio Bluetooth LE su Pixel 7 e 7 Pro, ma anche il fatto che Pixel 7a esista e sia già in sviluppo in quel di Mountain View. Da notare, poi, è anche il fatto che il leak non menzioni Google Pixel 7 Ultra, che a questo punto potrebbe in realtà non esistere.