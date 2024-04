Inizia la stagione dei concerti, e tornano le truffe sui biglietti: come proteggersi

Dopo aver parlato della truffa del rimborso dell’Agenzia delle Entrate, ci soffermiamo su un tentativo di frode che sta interessando gli utenti che hanno acquistato biglietti per i concerti che prenderanno il via nel corso delle prossime settimane.

A mettere in guardia gli utenti ci ha pensato la stessa Ticketone, con una mail inviata ai propri utenti in cui si legge che sulle piattaforme online sono sempre più frequenti tentativi di attacchi informatici e tra i più diffusi c’è il credential stuffing.

Tale tipologia di attacco informatico avviene nel momento in cui viene tentato l’accesso non autorizzato ad un account registrato attraverso le credenziali di altri account rubate su siti web o acquisite sul dark web. Di conseguenza, i malviventi potrebbero ottenere l’accesso all’account Ticketone per scaricare i biglietti o effettuare il cambio nominativo, rendendo impossibile accedere al live.

Per tutelarsi dagli attacchi di questo tipo i consigli sono i classici: non utilizzare le stesse credenziali su diversi siti internet, scegliere una password sicura evitando riferimenti personali (come nome, cognome, data di nascita) e cambiare frequentemente la password. Su queste pagine, in passato, abbiamo spiegato quali sono le password più sicure e come proteggersi anche dalle intelligenze artificiali.

Nel caso dei concerti, consigliamo anche di acquistare i biglietti esclusivamente attraverso le piattaforme ufficiali, anche di rivendita, al fine di evitare truffe.

