Inizia l'era del Wi-Fi 6E: ufficiali i primi chip di Qualcomm

Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, che descriveva il Wi-Fi 6E come il "più monumentale di sempre per lo spettro", adesso si inizia seriamente a parlare di implementazione del nuovo standard. In parole povere, possiamo considerare la giornata di oggi 28 maggio 2020 come l'inizio dell'era del Wi-Fi 6E.

Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e The Verge, Qualcomm ha svelato ufficialmente i primi chip che dispongono del supporto allo standard coinvolto. Verranno montati da smartphone e da router, quindi aspettatevi novità per quanto riguarda queste tipologie di dispositivi. Per il momento, si vocifera che i primi smartphone a supportare il Wi-Fi 6E arriveranno nel 2021 (i primi chip dovrebbero essere spediti ai produttori nella seconda metà del 2020). Per quanto riguarda i router, le prime aziende avrebbero già iniziato a ricevere alcune scorte, quindi le tempistiche potrebbero essere più rapide.

I chip di Qualcomm appena annunciati fanno parte della famiglia FastConnect. Per il momento, le scelte in campo smartphone sono due: FastConnect 6700 e FastConnect 6900, che dispongono rispettivamente di una velocità massima teorica di 3Gbps e 3,6Gbps. Questi chip potrebbero essere integrati nei prossimi processori della serie Snapdragon di Qualcomm (lo Snapdragon 865 dispone di FastConnect 6800, che però non supporta il Wi-Fi 6E).

In ogni caso, per chi non lo sapesse, vi ricordiamo che la "E" di Wi-Fi 6E sta per "esteso". Stiamo infatti parlando di uno standard che opera tra i 5.925 e i 7.125 GHz e punta a migliorare prestazioni e latenza. Tuttavia, c'è da dire che c'è ancora un po' di "confusione" in merito a come verrà implementato questo standard in giro per il mondo. Infatti, alcuni esperti hanno dichiarato che la situazione potrebbe non essere "omogenea", dato che l'Europa e la Cina starebbero assegnando diverse ampiezze delle spettro alla banda 6 GHz rispetto a quanto fatto dagli Stati Uniti d'America. Staremo a vedere.